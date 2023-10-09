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Kırklareli'nde 984 göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde 984 göçmen yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.. Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 984 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.. Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 984 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 984 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 20 araca el konuldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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