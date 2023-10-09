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Keban Baraj'ındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

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Keban Baraj'ındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Elazığ'da Keban Baraj gölündeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Baraj gölü kıyısında çok sayıdaki ölü balığı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Elazığ'da Keban Baraj gölündeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Baraj gölü kıyısında çok sayıdaki ölü balığı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında görevlendirilen uzman ekip, baraj gölü kıyısında inceleme yaptı.

İnceleme sonucu, ölen balıkların "istilacı" bir tür olan İsrail sazanı olduğu belirlendi.

Ekipler, ölü balıklardan aldıkları numuneleri incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, AA muhabirine, Keban Baraj gölünde 11. bölgede görülen balık ölümleri üzerine ekiplerce inceleme yapıldığını söyledi.

Ergün, şunları kaydetti:

"İstilacı bir tür olan ve diğer yerli balık ırklarının yumurta ve yavrularına zarar veren İsrail sazanı Türkiye'deki iç sulara ait bir balık türü değil. Ekiplerimiz suyun pH, sıcaklık ve oksijen değerlerini ölçtü, ölen balıkları kontrol etti. Yaptığımız incelemelerde binlerce İsrail sazanının karaya vurduğu gözlemlendi. Yaklaşık 5-20 gram arasında yavrular. Kıyıya vuran İsrail sazanlarının numuneleri arkadaşlarımız tarafından alındı, laboratuvarda inceleme yapılarak ölüm sebepleri araştırılacak. Sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ölen balıklar şu an için halk sağlığı açısından bir olumsuzluk oluşturmuyor."

Kaynak:Haber Kaynağı

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