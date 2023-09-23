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Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Şeyhoğlu köyüne bağlı Dereyol Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Şeyhoğlu köyüne bağlı Dereyol Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünden bir ekip ile arazözler, Abana ve Bozkurt belediyelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin karadan müdahalesine helikopterle de havadan destek verildi. Helikopterle Abana'da denizden su alınarak yangın söndürülmeye çalışıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana ve evlere ulaşmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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