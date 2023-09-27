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Kastamonu'da Feci Olay! Felçli Kadın Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da Feci Olay! Felçli Kadın Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında felçli kadın hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Kızılkese köyünde Murat Demircioğlu'na ait ahşap evde yangın çıktı. Yandaki samanlığa da sıçrayan yangına Kastamonu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında felçli kadın hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Kızılkese köyünde Murat Demircioğlu'na ait ahşap evde yangın çıktı. Yandaki samanlığa da sıçrayan yangına Kastamonu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Murat Demircioğlu'nun felçli eşi Müyesser Demircioğlu'nun (76) cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, köyde incelemede bulundu.

Dallı, gazetecilere, yangın nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Bölgede sık sık yangın meydana geldiğine dikkati çeken Dallı, "Genellikle elektrik kontağından çıkıyor, teçhizatlarının eski olması yüzünden. 25-30 yıl önce yapılan tesisatlar var. Bu tesisata kaldıramayacağı cihazlar bağlanıyor. Birinci faktör bu. Buranın da elektrik kontağından çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler." dedi.

Yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dallı, "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bir de itfaiye erimiz başına düşen bir cisim nedeniyle hafif yaralandı. Onu da hastaneye sevk ettik. Ona da geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Dallı, yapılardaki, özellikle ahşap evlerdeki eski elektrik tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Biz de destek vereceğiz elimizden geldiğince. En azından elektrik kontağından çıkan yangınları önlemiş oluruz." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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