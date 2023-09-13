  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Kartepe Kent Meydanı'na 446 araçlık otopark yapılıyor

Kartepe Kent Meydanı'na 446 araçlık otopark yapılıyor

Yayınlanma:
Kartepe Kent Meydanı'na 446 araçlık otopark yapılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanına 446 araç kapasiteli açık otopark yapılıyor. Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kent Meydanına gelecek araçların parklanma yapabilecekleri 18 bin 300 metrekare alanda kazı ve dolgu çalışmaları sonrası plent miks temel serimine başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanına 446 araç kapasiteli açık otopark yapılıyor. Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kent Meydanına gelecek araçların parklanma yapabilecekleri 18 bin 300 metrekare alanda kazı ve dolgu çalışmaları sonrası plent miks temel serimine başlandı.

Yağmursuyu ızgaraları yapılan otoparkta pmt serim çalışması sonrası asfaltlama yapılacak. 27 adedi engelli park yeri olmak üzere 446 araç kapasiteli Kartepe Kent Meydanı otoparkında Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve aydınlatma direk montaj çalışmaları yaparak açık otoparkı vatandaşın hizmetine sunacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Mersin'de depremzedeleri dolandırdıkları öne sürülen 10 kişi yakalandı
Mersin'de depremzedeleri dolandırdıkları öne sürülen 10 kişi yakalandı
İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Fransız Cindy, Trabzon'da Müslüman oldu
Fransız Cindy, Trabzon'da Müslüman oldu
Adana'da tarım işçileri arasında kavga çıktı, bir midibüs yandı
Adana'da tarım işçileri arasında kavga çıktı, bir midibüs yandı
İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Bodrum'da deniz dibi temizliği sergiye dönüştü
Bodrum'da deniz dibi temizliği sergiye dönüştü
Bodrum Belediyesi'nden öğrencilere destek
Bodrum Belediyesi'nden öğrencilere destek
Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Sürüyor
Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Sürüyor