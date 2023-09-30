Karadenizliler Dikkat' Bu Uyarı Sizin İçin: Fırtına Geliyor

Doğu Karadeniz bölgesi, yarın öğleden sonra yaşanacak yoğun yağış ve gök gürültülü fırtınaya hazır olun.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de Yoğun Yağış Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; yarın öğlen saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize ve özellikle Artvin'in sahil bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarının 21-75 kilogram arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Bu bölgelerde yağışın yer yer oldukça kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Önlem Alınmalı

Önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağışlar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Ani sel oluşumu, su baskını riski, yıldırım düşmesi, potansiyel heyelan tehlikeleri, bölgesel dolu yağışları, ani rüzgar hızının artışı ve kısa süreli fırtına olayları meydana gelebilir. Bu sebeple bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve bölgeye seyahat edecek kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Ulaşımda Aksamalar ve Öneriler

Özellikle yağışın yoğun olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini unutmamak gerekir. Vatandaşlarımızın seyahatlerini planlarken bu uyarıları dikkate almaları, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları ve güzergahlarına göre alternatif yolları değerlendirmeleri önerilmektedir.