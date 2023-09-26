Karadeniz'de Büyüyen Tehlike: Kahverengi Kokarca Böceği İstilası

Karadeniz'de, Amerika kaynaklı bir tehlike alarma geçiyor. Bu tehdit, etkisini şehir şehir artırarak bölgede ciddi bir endişe yaratıyor. Özellikle Bartın'ın bu tehditten nasibini aldığını gözlemlemekteyiz. Bu tehlikeli durum, yeni uyarıların yapılmasına neden oldu.

Amerika'dan Gelen İstilacı Tehlike

Amerika'dan gelen bu böcek türü, Karadeniz bölgesinde ciddi bir istilaya neden oldu. Bartın'da bu tehlikenin artış göstermesiyle, uzmanlar alarm sinyalleri verdi. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da yaşayan vatandaşların bu istilaca karşı dikkatli olmaları gerekmekte.

Kahverengi Kokarca Böceği İstilası

Böcek popülasyonunun hızla artması, Bartın'da ciddi bir endişeye yol açtı. "Kahverengi kokarca" olarak tanıdığımız bu böcek türü, evleri, balkonları ve nemli alanları istila etmeye başladı. Bunun yanı sıra, kötü koku yayan bu böcekler nedeniyle vatandaşlar yaşadıkları alanlardan göç etme eğiliminde.

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yafes Yıldız, bu böceklerin tehlikede veya sıkıştırıldığında kötü koku salabileceğini belirtti. Özellikle bu böceğin bulunduğu yerlerde yok edilmesi veya toplanıp atılması gerektiğini vurguladı.

Kokarca Böceği Popülasyonunda Artış

Kuraklıkla mücadele eden Bartın'da, yağışın az olmasından ötürü istilacı kahverengi kokarca böceği popülasyonu gözle görülür bir artış gösterdi. Özellikle bölgede üretilen fındık için bu artış büyük bir tehlike oluşturuyor. Böceğin sebzeleri, meyveleri ve fındıkları emerek beslendiği belirtiliyor. İklim değişikliklerinin de popülasyon artışını etkilediği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.