Karabük'te motosiklet kazası: 2 yaralı
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Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İ.Ü. idaresindeki 78 AAZ 542 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 36 No'lu Cadde'de devrildi.
Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İ.Ü. idaresindeki 78 AAZ 542 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 36 No'lu Cadde'de devrildi.
Kazada sürücü İ.Ü. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yurttan