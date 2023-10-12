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Kahramanmaraş’ta rastgele havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş’ta rastgele havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, silahla rastgele havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 7 şüpheliden 4’ü yakalandı. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, bir düğünde havaya rastgele silahla ateş açmaları ile ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 7 zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, silahla rastgele havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 7 şüpheliden 4’ü yakalandı. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, bir düğünde havaya rastgele silahla ateş açmaları ile ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 7 zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi evlerinde yakaladı.

Bu evlerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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