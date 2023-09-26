Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi Sonrası Yapılan Deprem Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin ardından yapılan deprem konutları, sahiplerine kısa süre içerisinde teslim edilecek. İşte bu süreçle ilgili en son bilgiler...

6 Şubat Depremi ve Kahramanmaraş

2023'ün başında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremle birlikte 11 ilimiz büyük hasar gördü. Bu doğal felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylesi bir yıkımın ardından devletimiz, mağdur olan vatandaşlarımız için konut inşa çalışmalarına hızla başladı. Şimdiye kadar devam eden bu çalışmalarda, birçok konutun teslim aşamasına geldiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ İşbirliğiyle Konut İnşaatları

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depreminin ardından hızla başlatılan konut inşaatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile gerçekleştirilmekte. Bu inşaatların devam ettiği ve Kasım ayı içerisinde tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu konut inşaatlarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

Yeni Konutların Özellikleri ve Teslim Süreci

Başkan Osman Okumuş, bu süreçte önemli açıklamalarda bulundu: "Bu büyük felaketin ardından, 44 mahallemiz olumsuz etkilendi. Ancak şu an yaralarımızı sarıyoruz. Kış mevsimi gelmeden önce bu konutları bitirip, vatandaşlarımıza teslim etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Toplamda 3 bin 200 konut Türkoğlu'na inşa edilmekte olup, 650'si deprem mağdurlarına kısa süre içerisinde teslim edilecektir."

Okumuş, devletin ve ilgili birimlerin bu süreçte gösterdiği çaba ve hızlı hareket kabiliyetini vurgulayarak, depremzedeler için en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.