Kâğıthane'de 19 Eylül Gaziler Günü: Etkinlikler Cengizhan Anadolu Lisesi'nde Başladı, Nurtepe'de Coşkuyla Son Buldu

Kâğıthane, 19 Eylül Gaziler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler, Cengizhan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir törenle başladı ve Kâğıthane Belediyesi'nin Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde sona erdi.

Cengizhan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler günün anlam ve önemine uygun dinleti ve sergilerle duygulu anlar yaşattı.

Törenin ardından Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda; Kaymakam Niyazi Erten ve Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Başkan Öztekin; “Gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve onlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Hakk’ın rahmetine kavuşan gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum.” diye konuştu.