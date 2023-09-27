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İzmir'de Yeni İş Olanakları: Pozitif Gelişim Platformu'nun İzmir'e Adımı

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İzmir'de Yeni İş Olanakları: Pozitif Gelişim Platformu'nun İzmir'e Adımı
İstanbul'da elde edilen büyük başarının ardından, Pozitif Gelişim Platformu, İzmir'de yeni bir bölümle iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da elde edilen büyük başarının ardından, Pozitif Gelişim Platformu, İzmir'de yeni bir bölümle iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İş Olanakları ve Şeffaf İş Ortamıyla Pozitif Gelişim

Pozitif Gelişim Platformu, iş dünyasına katma değer sağlamayı hedefleyen bir vizyonla hareket ediyor. İş insanlarına sorgulanabilir, hesap verebilir ve şeffaf bir iş ortamında iş fırsatları sunma misyonuna sahip. Bu platform aracılığıyla bir araya gelen iş insanları, yeni iş kapıları açarak iş dünyasını daha bütünleşik hale getiriyor.

İzmir Bölge Koordinatöründen Açıklamalar

Afet Ayaz, Pozitif Gelişim İzmir Bölge Koordinatörü, İstanbul'da yaşanan olumlu deneyimlerin ardından İzmir'de de bu sistemin devreye alındığını ifade etti. Ayaz, “İstanbul'dan aldığımız pozitif enerji, İzmir'de de aynı değeri sunmanın zamanı geldiğini gösteriyor. İzmirli iş insanları için yeni kapılar açmayı hedefleyen bu platformda, tutkulu profesyonelleri bir araya getirme vizyonunu sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

İzmir'in İş Dünyasına Katkısı

Pozitif Gelişim Platformu'nun kurucu direktörü Tarık Duman ve genel koordinatörü Mahir İman, İzmir'deki genişlemenin önemine vurgu yaptı. İkili, İstanbul'daki başarının İzmir'de de devam etmesini temenni ederken, platformun sadece kazanç değil; eğitim, sosyal sorumluluk, dostluk ve aile değerleri gibi unsurlara da büyük bir önem atfettiğini belirttiler.

Pozitif Gelişim Platformu Ne Sunuyor?

İş dünyasında iş birliği, eğitim, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim alanlarına odaklanan Pozitif Gelişim Platformu, profesyonellere etkileşim ve büyüme fırsatları sunuyor. Bu platform, iş dünyasındaki aktörlerin bir araya gelerek öğrenmelerini ve birlikte büyümelerini teşvik ediyor.

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