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İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

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İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme'de bir araçta arama yapıldı. Araçta satışa hazır halde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme'de bir araçta arama yapıldı. Araçta satışa hazır halde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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