İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme'de bir araçta arama yapıldı. Araçta satışa hazır halde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.