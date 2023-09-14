İzmir'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme'de bir araçta arama yapıldı. Araçta satışa hazır halde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme'de bir araçta arama yapıldı. Araçta satışa hazır halde 46 gram esrar, 6 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yurttan