İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", yaklaşık 4 bin katılımcı ile büyük ilgi gördü. Zühtü Işıl Meydanı'ndan başlayan ve Mavi Şehir Balıkçı Barınağı önünden dönerek biten tur, etkinlik yöneticisi Sema Gür'ün de belirttiği gibi 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Amacı, bisikletin günlük hayatta daha fazla kullanılmasına dikkat çekmek ve çevreye duyarlı bir yaşam biçimini teşvik etmek. Sema Gür, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "İzmir'de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken 2022'de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik," dedi.

Gür, "Şimdi biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan kadınlar süsledikleri bisikletleriyle meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

Bu etkinlik, çevreye duyarlılık ve kadınların toplumda daha görünür olmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan etkinliğin, daha fazla şehir ve katılımcıya ulaşması bekleniyor.