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İzmir'de sahte döviz operasyonu: 2 kişi yakalandı

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İzmir'de sahte döviz operasyonu: 2 kişi yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda sahte döviz bozdurmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir döviz bürosunda sahte 19 bin 500 dolar bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D'yi suçüstü yakaladı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda sahte döviz bozdurmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir döviz bürosunda sahte 19 bin 500 dolar bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D'yi suçüstü yakaladı.

Sahte dövizlere el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
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