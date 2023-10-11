İzmir'de sahte döviz operasyonu: 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda sahte döviz bozdurmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir döviz bürosunda sahte 19 bin 500 dolar bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D'yi suçüstü yakaladı.