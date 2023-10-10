İzmir'de iki cinayetin faili olduğu suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

İzmir'de farklı tarihlerde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Aliağa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Ekim'de Aliağa'da bir inşaattan hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada gözaltına alınan ve iki cinayetle ilgili arandığı tespit edilen F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.A'nın yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde iki cinayeti itiraf ettiği, Emine Metin'i hakkında dedikodu çıkardığı gerekçesiyle, Necip Gümüştaş'ı ise aralarındaki tartışma sonucu öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

Çobanlık yapan Emine Metin, 12 Şubat'ta Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nin kırsal bölgesinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, bu cinayetle ilgili aranan F.A'nın Karşıyaka ilçesinin kırsal bölgesinde 2 Ağustos'ta Necip Gümüştaş'ın tabancayla öldürülmesi olayının da faili olduğunu belirlenmişti.