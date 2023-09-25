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İzmir'de 19 Yaşındaki Gencin Öldürülmesine İlişkin 5 kişi Yakalandı

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İzmir'de 19 Yaşındaki Gencin Öldürülmesine İlişkin 5 kişi Yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'de, 19 yaşındaki motosikletli Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'de, 19 yaşındaki motosikletli Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler G.Ş, M.F, A.Ü, A.A. ve M.Z.Ç'yi gizlendikleri adreslerde yakaladı. İkametlerdeki aramalarda ise 2 tabanca ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olay

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 20 Eylül'de, Mustafa Akkavak, kullandığı 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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