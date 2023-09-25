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İzmir Bayraklı'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İzmir Bayraklı'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma, bölge sakinlerini korku ve endişe içinde bıraktı. İki farklı grubun, daha önce işlenen bir cinayetle ilgili olarak Bayraklı Adliyesi yakınlarında karşılaştığı bu olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma, bölge sakinlerini korku ve endişe içinde bıraktı. İki farklı grubun, daha önce işlenen bir cinayetle ilgili olarak Bayraklı Adliyesi yakınlarında karşılaştığı bu olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Restoran Önündeki Çatışma Anı

Yaklaşık saat 12.30'da Bayraklı Adliyesi'nin hemen karşısında yer alan bir restoranın önünde başlayan çatışma, dışarıdaki bir grup tarafından restorandaki diğer gruba ateş açılmasıyla kızıştı.

Çatışmanın Sebebi

Olayın, daha önce yaşanmış bir cinayet sebebiyle adliyede davaları görülmekte olan iki husumetli grup arasında patlak verdiği belirlendi. Bu korkunç olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Olay yerinde yaralanan üç kişi, hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Görgü tanığından alınan ifadelerde, "Otomobilin altına girip saklandım." şeklinde korku dolu anlar aktarıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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