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İstanbul'da Şok Edici Olay: Vapurda Çocuğun Saçını Yakan Şüpheli Serbest Bırakıldı

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İstanbul'da Şok Edici Olay: Vapurda Çocuğun Saçını Yakan Şüpheli Serbest Bırakıldı
İstanbul'da Şehir Hatları'na ait bir vapurda meydana gelen ve toplumda infial uyandıran olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. 9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz hattında hizmet veren vapurda 52 yaşındaki N.Ç. isimli şahıs, 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını çakmakla yaktı.

İstanbul'da Şehir Hatları'na ait bir vapurda meydana gelen ve toplumda infial uyandıran olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. 9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz hattında hizmet veren vapurda 52 yaşındaki N.Ç. isimli şahıs, 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını çakmakla yaktı.

Olay, vapurun güvenlik kamerasına da yansırken, aralarında yaşanan arbedenin ardından her iki taraf da polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan N.Ç., emniyette verdiği ifadede, uzun saçlı insanlara yönelik travmatik deneyimler yaşadığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti. Ayrıca, kullanması gereken ilaçları almadığı için kendisine hakim olamayıp eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay, vapurun güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde N.Ç.'nin çakmakla çocuğun saçını yaktığı ve ardından aralarında yaşanan arbede yer alıyor.

Bu olayın ardından serbest bırakılan şüpheli ve verilen karar, toplumda ciddi tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan olay, birçok kişi tarafından kınandı ve yasal sürecin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

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