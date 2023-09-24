  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Hatay'dan Acı Haber Geldi: Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü

Hatay'dan Acı Haber Geldi: Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü

Yayınlanma:
Hatay'dan Acı Haber Geldi: Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yurttan
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı