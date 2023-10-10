  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Hatay'da kontrollü yıkımlar sürüyor

Hatay'da kontrollü yıkımlar sürüyor

Yayınlanma:
Hatay'da kontrollü yıkımlar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Emek, Odabaşı ve Akevler mahalleleri ile Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Artvin'de Ayı Saldırısı
Artvin'de Ayı Saldırısı
Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı
Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı
Afete hazırlıkta 86 bin 439 yapı incelendi
Afete hazırlıkta 86 bin 439 yapı incelendi