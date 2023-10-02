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​​​​​​​Hatay'da kadınlara meme sağlığı eğtimi

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​​​​​​​Hatay'da kadınlara meme sağlığı eğtimi
Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), ÇİSAD ve Hatay Tabip Odasıyla birlikte Hatay’daki 14 köy ve çadır kentteki kadınlarla bir araya gelerek meme sağlığı eğitimi gerçekleştirdi.

ÜLKEMİZDE her 8 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda erken teşhisin önemine dikkat çekmek için 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MEMEDER, Ekim – Meme Sağlığı Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği Hatay Pembe Festival etkinliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü uzman doktorlarla Hataylı kadınlara kendi kendine meme muayenesi eğitimi verdi. Hatay Pembe Festival farkındalık eğitimlerine, bölgedeki çadır ve konteyner kentlerden yaklaşık 2 bin kadın katılması planlandı.

MEMEDER Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Özaydın ve Hatay etkinlik sorumlusu MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, deprem bölgesindeki kadınların sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri organizasyonda, toplumun meme sağlığı bilincini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Özkan Gürdal , "Deprem bölgesinde yaşayan kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve erken teşhis için önemli adımlar atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doktorlarımız, bu önemli projede gönüllü yer alarak toplumsal bir fark yaratmamıza destek oluyorlar. Sağlıklı bir toplum için çaba harcayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Özaydın; Farkındalık projeleri Ekim ayı boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

MEMEDER Ekim ayında gerçekleştirecekleri diğer farkındalık etkinlikleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Nesfit, Migros ve MEMEDER iş birliği ile yürüttüğümüz ve yıllar içinde birçok kadının hayatına dokunan 'Pembe Kurdele' projesi bu sene 11. yılına girdi. Bu projenin amacı, kadınların hayatını daha sağlıklı kılmak ve meme sağlığının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktı. Bu proje sayesinde, binlerce kadının meme sağlığı kontrollerini gerçekleştirdik. Bu kontroller, erken teşhisin ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile tam dokuz yıldır aralıksız olarak birbirinden özel aktivite ve etkinlikler düzenleyerek farkındalığın ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki, bir kadının sağlığı aynı zamanda ailesinin, toplumun ve geleceğin sağlığıdır. Projelerimize destek veren, farkındalık yaratan ve umuda ortak olan herkese teşekkür ederiz.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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