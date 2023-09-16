Hatay'da Ağır Hasar Görmüş 6 Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı: Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşen Operasyon

Hatay'da Ağır Hasar Görmüş 6 Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı: Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşen Operasyon Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.