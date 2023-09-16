Hatay'da Ağır Hasar Görmüş 6 Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı: Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşen Operasyon
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Hatay'da Ağır Hasar Görmüş 6 Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı: Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşen Operasyon Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Yurttan