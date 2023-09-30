Hatay'da 10 tabanca ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun otobanı girişinde bir otomobili durdurdu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ses sisteminde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun otobanı girişinde bir otomobili durdurdu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ses sisteminde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.
Yurttan