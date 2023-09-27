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Hatay İskenderun'da çalışmalar devam ediyor

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Hatay İskenderun'da çalışmalar devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerde ağır hasar alan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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