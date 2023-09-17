Hatay Hudut Kartalları, Suriye'den Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Giriş Yapmaya Çalışan DEAŞ Mensubunu Yakaladı

Türkiye'nin güney sınırındaki Hatay ilinde, Hudut Kartalları tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalamanın Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nca yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişi, hemen gözaltına alındı. Yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Olayın detayları hakkında henüz daha fazla bilgi verilmezken, yetkililer konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yakalanan şahıs, güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere ilgili mercilere teslim edildi.

Bu yakalama, Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak adına aldığı önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yakalamanın, bölgedeki diğer terör örgütleri üzerinde de caydırıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarımızda ve sınır ötesinde terörle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini belirtti.