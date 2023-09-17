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Hamsinin Kilogramı Sinop'ta 50 Liraya Düştü: Balıkçılar Uyarıyor

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Hamsinin Kilogramı Sinop'ta 50 Liraya Düştü: Balıkçılar Uyarıyor
Karadeniz'de av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından, Sinop'ta kilogramı 100 lira olan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi. Palamut avında umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsi avına yoğunlaştı. Ancak uzmanlar, bu durumun hamsi stoklarını erken tüketeceği konusunda uyarıyor.

Karadeniz'de av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından, Sinop'ta kilogramı 100 lira olan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi. Palamut avında umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsi avına yoğunlaştı. Ancak uzmanlar, bu durumun hamsi stoklarını erken tüketeceği konusunda uyarıyor.

63 yıllık balıkçı Zeki Kanal, sezonun hamsiyle başladığına dikkat çekti. "Balıkçılar, palamut olmayınca hamsinin peşine düştü. Hamsiyle uğraşıyor. Böyle devam ederse hamsi de erken bitecek. Bunu da bulamayacağız," dedi.

Kanal, şu anda tezgahlarda bol miktarda hamsi olduğunu ve kilogram fiyatının 100 liradan 50 liraya düştüğünü ifade etti. "Et fiyatları ile kıyaslandığında hamsinin fiyatı çok uygun. Ancak bunun kısa süreceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlar protein yönünden zengin olan hamsiyi bol bol yesin," diye ekledi.

Öte yandan, mezgitin kilogramı 80 lira, istavritin 80 lira, zargananın 140 lira ve toriğin tanesi 300 lira olarak tezgahlarda yerini alıyor.

Yoğun avcılık nedeniyle hamsi stoklarının erken bitebileceği endişesi taşıyan balıkçılar, vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor.

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