Girişimci Kadınlar Kocaeli'de Bir Araya Geliyor

KOİDER Bazaar, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği önemli bir etkinliktir. Bu yıl 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu etkinlik, Türkiye'den ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen birçok değerli iş kadınını bir araya getirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun desteklediği bu organizasyonda, ünlü iş kadınları Demet Sabancı, Leyla Alaton, Gül Akyürek Balta ve Burcu Yaşar gibi isimler de yer alacak. Etkinlik kapsamında birçok panel, zirve ve workshop düzenlenecek.

Bu etkinlik, kadınların ticari hayatta daha aktif olmalarını teşvik etmek, onların deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak ve Türk dünyasının girişimci kadınlarını bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı'nın da belirttiği gibi, bu etkinlikle Türk dünyasındaki kadın girişimcilerin sesleri daha geniş kitlelere duyurulacak.

Özellikle Kocaeli ve Türkiye'deki iş insanları için büyük bir fırsat olan bu etkinlikte, birçok sektörden gelen uzmanların panellerde bilgi ve deneyimlerini paylaşması, katılımcılara yeni iş ve yatırım fırsatları sunulması planlanıyor.

Ayrıca etkinlikte, Türk Cumhuriyetlerinden gelen iş kadınlarının Türkiye'deki iş kadınları ve dernekleriyle bir araya gelmesi, bu iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir fırsat sunacak.

Son olarak, KOİDER Başkanı Çakıcı'nın belirttiği gibi, bu etkinlikten sonra Türk Cumhuriyetleri arasında bir e-ticaret portalının kurulması planlanıyor. Bu portal, hem kadın girişimciler için hem de tüm iş insanları için büyük bir fırsat olacak.

Kısacası, KOİDER Bazaar, iş dünyasında kadınların daha aktif olmasını teşvik etmek, onlara yeni fırsatlar sunmak ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki iş ilişkilerini geliştirmek için eşsiz bir platform sunuyor. Etkinliğe katılmak isteyen herkesi bekliyoruz!