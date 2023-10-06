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Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı

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Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı
Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından, 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, ikisi çocuk 6 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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