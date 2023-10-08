Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 245 sikke bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.