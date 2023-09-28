Eskişehir'i sağanak ve dolu vurdu

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden bastıran dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.