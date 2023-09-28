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Erkek Arkadaşı Cevap Vermedi: Yüksek Gerilim Hattına Çıktı

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Erkek Arkadaşı Cevap Vermedi: Yüksek Gerilim Hattına Çıktı
Düvecik Mahallesi'nde, attığı mesaja erkek arkadaşı H.S'nin cevap vermemesine sinirlenen A.Y, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Samsun'un Canik ilçesinde, mesajına cevap vermeyen erkek arkadaşına kızdığı için yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düvecik Mahallesi'nde, attığı mesaja erkek arkadaşı H.S'nin cevap vermemesine sinirlenen A.Y, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Samsun'un Canik ilçesinde, mesajına cevap vermeyen erkek arkadaşına kızdığı için yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Yüksek gerilim hattındaki elektrik akımının kesilmesinin ardından polis, genç kızdan inmesini istedi.

A.Y. ise erkek arkadaşının getirilmesini talep etti. H.S'nin polis aracıyla getirilmesinin ardından genç kız inmeye çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine polis anons yaparak A.Y'ye olduğu yerde kalması uyarısında bulundu ve itfaiyenin kendisini kurtaracağını söyledi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu genç kız, itfaiye aracı merdiveniyle indirildi. Kurtarılan genç kız, erkek arkadaşına sarıldı.

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A.Y. ve H.S, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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