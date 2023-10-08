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Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı

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Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı
Avrupa Otoyolu'nun Köseömer köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Avrupa Otoyolu'nun Köseömer köyü mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, yangının araç trafiğini etkilememesi için önlem aldı.

Aynı bölgede geçtiğimiz ay çıkan yangın sonrası duman nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 2 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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