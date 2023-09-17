Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gelibolu-Keşan kara yolu üzerinde gerçekleşen korkunç olayda, B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvan çarpıştı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobilin sürücüsü B.K. ve panelvanın sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı. Yaralılar, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef, hastanede yapılan müdahaleye rağmen panelvanın sürücüsü O.K. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayı gören tanıkların ifadelerine başvuracak ve kaza anının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyecek.