  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Yayınlanma:
Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil ve Panelvan Çarpıştı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gelibolu-Keşan kara yolu üzerinde gerçekleşen korkunç olayda, B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvan çarpıştı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobilin sürücüsü B.K. ve panelvanın sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı. Yaralılar, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef, hastanede yapılan müdahaleye rağmen panelvanın sürücüsü O.K. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayı gören tanıkların ifadelerine başvuracak ve kaza anının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Yurttan
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Şanlıurfa'da 33 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
KOBİS Bisikletler 5 Saniyede Çalınıyor, Tamiri Günler Sürüyor: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yasal İşlem Başlatıyor
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı