Edirne'de 12 göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yurttan