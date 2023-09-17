Düzce'de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Düzce'nin Körpeşler Mahallesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. G.Ö. idaresindeki 81 ABN 054 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 81 AL 151 plakalı panelvan çarpıştı.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan N.Ö., G.K., ve N.Ö. isimli şahıslar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.