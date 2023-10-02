Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dikkat! Kuvvetli Sağanak Geliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.