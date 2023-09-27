Derince Yenikent Mahallesi'nin Yaya Kaldırımları ve Toylar Köy Grup Yolu Yenileniyor!

Kocaeli'nin bilinen bölgelerinden biri olan Derince Yenikent Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemdeki çalışmalarıyla gündeme geldi. Özellikle mahallenin kalbi sayılan Merkez Camii civarındaki yaya kaldırımlarının yenilenmesi bu çalışmaların başında geliyor.

Merkez Camii Çevresi Yeniden Şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Yenikent Mahallesi'nde Merkez Camii'nin etrafındaki mevcut baskı beton kaldırımları modernize etmek amacıyla harekete geçti. Bu yenileme faaliyetleri kapsamında, caminin çevresindeki toplamda 550 metrekarelik alandaki 250 metre uzunluğundaki yaya kaldırımı baştan sona yeniden ele alınıyor.

Toylar Köy Grup Yolu'nda Önemli Onarım Çalışmaları

Bununla birlikte, Derince'nin birçok köyüne ulaşım imkanı tanıyan Toylar köy grup yolunda da önemli çalışmalar yapıldı. Yol Bakım Timi, bu yolun deformasyona uğramış kısımlarında bakım ve onarım faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bu onarımlar sayesinde, Toylar köy grup yolunun daha kullanışlı ve güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor.