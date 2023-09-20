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Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!

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Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Nevşehir ve Niğde, gelecekte olabilecek depremler bakımından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor. Bilimsel analizlere göre, Nevşehir'de gelecekte meydana gelmesi muhtemel olan en şiddetli depremin büyüklüğü 5,0 değerinin altında olacak. Benzer şekilde, Niğde'de beklenen en büyük deprem büyüklüğü de 5,5 değerini geçmeyecek.

Nevşehir ve Niğde, Türkiye'nin deprem riski taşımayan nadir illerindendir. Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre, bu bölgelerde yaşanabilecek en yüksek şiddetteki deprem Nevşehir için 5,0 şiddetinde ve Niğde için 5,5 şiddetinde olacaktır. Bu değerler, genellikle yaşanılan depremlerin yıkıcı etkilerine göre oldukça düşük kabul edilmektedir. Bu nedenle bu iller, deprem güvenliği açısından tercih edilen yerler arasında bulunmaktadır.

Peri Bacaları ve Depremsizlik Bağlantısı

Ünlü Peri Bacaları, Nevşehir'e özgü doğa harikalarından biridir. Bu ilginç yapıların yüzyıllardır ayakta kalabilmesinin ardında yatan neden, bölgenin deprem olaylarından uzak oluşudur. Prof. Dr. Ercan'ın değerlendirmesine göre, Peri Bacaları'nın depreme dayanıklılığı, bu bölgenin sismik hareketlilikten uzak olmasından kaynaklanmaktadır.

Prof. Dr. Ercan'ın Açıklamaları

Bilim adamı Prof. Dr. Ercan, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Gelecekte Nevşehir ve Niğde'de beklenen en yüksek deprem sırasıyla 5,0 ve 5,5 şiddetindedir. Bu iki il, deprem riski açısından oldukça güvenlidir. Peri Bacaları'nın yıkılmamasının ana sebebi de budur." şeklinde bilgi vermiştir.

Deprem, Türkiye'nin birçok bölgesi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Nevşehir ve Niğde, bu riskin daha düşük olduğu bölgeler arasındadır. Bölgedeki doğal yapılar olan Peri Bacaları da, bu depremsizlik özelliği sayesinde yüzyıllardır dimdik ayakta durmaktadır. Bu, hem bölgenin turistik değerine hem de yerleşim güvenliğine olumlu bir şekilde katkıda bulunmaktadır.

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