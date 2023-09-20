Darıca’da 2 yeni üstgeçit kullanıma açıldı

ESKİHİSAR FERİBOT YOLU ÜZERİNDE

Yayaların geçiş konforunu artırmak, yaşlı ve engelli vatandaşların güvenli bir şekilde asansörlü üstgeçitlerden faydalanmasını sağlamak için Darıca Eskihisar Feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla Darıca’dan Gebze’ye yayalar konforlu ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayacak.

CENGİZ TOPEL CADDESİNDE

Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstgeçidin tamamlanmasıyla cadde üzerinde bulunan ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale geldi. Engelli kullanımına uygun çelik yaya üstgeçidiyle vatandaşlar asansörlü yaya üstgeçidi konforuna kavuştu.