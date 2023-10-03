Darıca Osmangazi Köprüsü’nün kirişleri tamamlandı

Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsü’nün trafik beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ilave köprüde temel demirleri, perde demirleri, kolon kalıpları, toprakarme imalatları yapılırken köprü kirişleri tamamlandı. 8 köprü ayağı temelinin 5’inin beton temeli dökülürken kirişlerin yerlerine konma işlemi temel betonlarının tamamlanması sonrası başlayacak.

97 ADET FORE KAZIK

205,85 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü için 97 adet fore kazık çakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilave köprü ile Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Proje kapsamında kavşaklar yenilenecek. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak. Çalışmalar kapsamında 205,85 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve 1.280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak

YENİ YOL VE YAYA KALDIRIMLARI

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için 1.030 metreküp öngermeli kiriş, 1.255 ton nervüllü demir kullanılacak. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2.500 ton PMAT, 1.550 ton binder, 1.975 ton bitümlü temel, 1.235 tonda aşınma asfalt serimi yapılacak. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları yapılacak.