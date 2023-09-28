  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Çorum'da Yangın Çıktı: 2 Ev ve 3 Samanlık Kül Oldu

Çorum'da Yangın Çıktı: 2 Ev ve 3 Samanlık Kül Oldu

Yayınlanma:
Çorum'da Yangın Çıktı: 2 Ev ve 3 Samanlık Kül Oldu
Çorum'un İskilip ilçesinde 2 ev ve 3 samanlık tamamen yandı. Elmalı köyünde Kemal Kılıç ve Osman Kılıç'a ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 ev ve 3 samanlık tamamen yandı. Elmalı köyünde Kemal Kılıç ve Osman Kılıç'a ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ile alevlerin sıçradığı 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangına müdahale eden itfaiye araçlarına su takviyesi yapmak için gelen bir su tankeri yolda motorunda çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Yurttan
Hatay İskenderun'da çalışmalar devam ediyor
Hatay İskenderun'da çalışmalar devam ediyor
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü
Ayder Balında Üretim Yükseliyor
Ayder Balında Üretim Yükseliyor
Kastamonu'da Feci Olay! Felçli Kadın Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da Feci Olay! Felçli Kadın Hayatını Kaybetti
Bodrum'da Talihsiz Kaza! Boru Hattı Patladı
Bodrum'da Talihsiz Kaza! Boru Hattı Patladı
Adana'da Yeni Bir Anaokulu: Çocuklar İçin Aydınlık Bir Gelecek
Adana'da Yeni Bir Anaokulu: Çocuklar İçin Aydınlık Bir Gelecek
Bodrum'da İklim Eylemleri İçin Büyük Adımlar: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Taslakları
Bodrum'da İklim Eylemleri İçin Büyük Adımlar: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Taslakları
Derince Yenikent Mahallesi'nin Yaya Kaldırımları ve Toylar Köy Grup Yolu Yenileniyor!
Derince Yenikent Mahallesi'nin Yaya Kaldırımları ve Toylar Köy Grup Yolu Yenileniyor!