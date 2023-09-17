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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı

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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralı
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza Nasıl Oldu?

N.K. idaresindeki 19 ADC 062 plakalı otomobil ile S.T.'nin kullandığı 19 FH 051 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışma sonrası yaralanan sürücüler N.K. ve S.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenleri hakkında delil toplamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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