Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, İskilip ilçesine bağlı Kanara mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 ABD 059 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Araçta bulunan D.K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü H.A., E.A. ve bir diğer yolcu, olay yerine gelen ambulanslarla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, çevre sakinlerini de büyük üzüntüye boğdu. İlçe halkı, sık sık kaza yaşanan bu tip yollarda yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade etti.

Kazada yaşamını yitiren D.K.’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edilecek.