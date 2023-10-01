Çayırova Alışveriş Festivali: Büyük İndirimler ve Eğlence Devam Ediyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Çayırova Alışveriş Festivali devam ediyor. İlk kez gerçekleşen festivalde, ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarlarında sezon ve sezon sonu ürünlerinde %30-%40-%50 indirim fırsatları sunuluyor.

Festival, 1 Ekim Pazar akşam 22.00’ye kadar Çayırova Belediyesi'nin karşısındaki meydanda devam edecek.

ALIŞVERİŞLER YAPILIYOR, İKRAMLAR VERİLİYOR

Ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarları gibi sektörlerden esnafların çadır kurduğu alışveriş festivaline, Çayırovalılar yoğun ilgi gösteriyor. Anne ve babalar alışveriş yaparken çocuklar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlardaki aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor. Bu kapsamda çocuklar çocuk oyun gruplarında ve yüz boyama etkinliklerine katılırken çocuklara balonlar hediye ediliyor. Yine festival çerçevesinde akrobasi ve illizyon showlar yapılırken, ikramlarla da çocuklar sevindiriliyor.

SIRA GECESİNDE ÇİĞKÖFTE İKRAM EDİLDİ

Desteklediği sosyal etkinliklerle vatandaşların hayatına renk katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte art arda gerçekleştirdiği alışveriş festivalleriyle vatandaş ve esnaf arasında köprü oluyor. Çayırova’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sıra gecesi düzenlendi. Çiğköfte yoğruldu ve vatandaşlara ikram edildi.