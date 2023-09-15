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Çanakkale'de düzensiz göçmenlere geçit yok

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Çanakkale'de düzensiz göçmenlere geçit yok
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı,

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü Bakacak mevkisinde N.A. idaresindeki 03 M 0111 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüsteki 6'sı erkek, 5'i kadın, 8'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sürücü N.A, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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