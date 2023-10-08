Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" Ayvacık ilçesi açıklarında hareketli lastik bot tespit etti. Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" Ayvacık ilçesi açıklarında hareketli lastik bot tespit etti. Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yurttan