Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen su zammının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer bir karar alındı. Ancak, bu yeni zam oranı İstanbul'daki yüzde 25’lik artıştan farklı olarak yüzde 19 olarak belirlendi.

Bursa'daki Su Zammının Detayları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayında düzenlediği meclis toplantısında, suya yüzde 19 oranında zam yapılması kararı alındı. Bu kararın sebepleri arasında, su ve atık su tarifelerinin güncellenmesi ihtiyacı ile kurumun işletme giderlerinin artması bulunuyor. 1 Ekim'de Uygulanacak Yeni Tarife başlığı altında bu oranlar resmi olarak yürürlüğe girecek.

Karara karşın CHP ve İYİ Parti ret oyu verirken, AK Parti ve MHP olumlu oy kullandı ve zam kararı meclisten geçti.

Hatırlatmak gerekir ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ISKI 2. Olağan Genel Kurul toplantısında, su fiyatlarına yüzde 25’lik bir zam teklifi kabul görmüştü. Bu, son dönemde yerel yönetimlerin su tarifelerini güncelleme eğiliminde olduklarının bir göstergesi.

BUSKİ’nin Zam Kararına İlişkin Açıklamalar

Toplantıda, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından sunulan raporda, zammın nedenleri detaylı bir şekilde ele alındı. Raporda, su ve atık su fiyat tarifelerinin güncellemesi ve kurumun artan işletme giderleri bu kararı zorunlu kıldığı ifade edildi.

Eski ve Yeni Su Tarifeleri

Önceki tarifede meskenler için 12 metreküp altı içme suyunun fiyatı 12,19 TL, 12 metreküp üstü 23,16 TL, atık su fiyatı ise 3,05 TL ve 5,79 TL olarak belirlenmişti. Ancak yüzde 19'luk zam sonrasında bu fiyatlar sırasıyla 14,50 TL, 27,56 TL, 3,62 TL ve 6,89 TL'ye yükseltildi.