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Bursa'da En Renkli Koşu

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Bursa'da En Renkli Koşu
Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen katılımcılar, etkinlikten önce dağıtılan koşucu numarası, bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

Bursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yüzlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen katılımcılar, etkinlikten önce dağıtılan koşucu numarası, bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

Beş kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda katılımcıların üzerine sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı.

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri rengarenk halde ulaştı.

Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından konser düzenlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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