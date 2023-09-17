Bursa'da düğünde havaya ateş açan kişiye ve düğün sahibine para cezası

Bursa'da düğünde havaya ateş kişi ile düğün sahibine para cezası verildi. Yenişehir ilçesi Karaamca Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Ekipler, yaptıkları kontrolde silahla ateş eden şahıslara rastlamadı. Daha sonra düğüne katılan bir kişinin sosyal medya hesabından silahla havaya ateş açıldığına ilişkin paylaştığı videoyu inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli A.K. (37) ikametinde olayda kullandığı silahla yakalandı.

A.K'ye "5729 Sayılı Kanuna Muhalefet"ten 5 bin 282 lira, düğün sahibi Z.D'ye de "emre aykırı davranış"tan 1295 lira idari para cezası verildi.

A.K, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.